Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 62 yaşındaki Ahmet Domek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak kazaya müdahale etti.

Kaza, Karacabey-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Domek (62) idaresindeki kamyon, aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Çarpışma etkisiyle kamyon sürücüsü Ahmet Domek araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri Domek'in cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı. Ayrıca kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
