Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile tır çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Domek (62) idaresindeki kamyon, aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Çarpışma etkisiyle kamyon sürücüsü Ahmet Domek araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri Domek'in cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı. Ayrıca kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

