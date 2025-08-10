Bursa'da Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücü araçtan fırlayarak ağır yaralı bir şekilde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan bir kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü araçtan fırlayarak metrelerce uzağa savruldu.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa P. idaresindeki 34 V 2706 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü, karanlıkta kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık arama çalışmasının ardından sürücü, olay yerinden metrelerce uzakta ağır yaralı halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

