Kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı

Kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı
İnegöl ilçesinde bir işçi, kamyonun kasasında mobilya yüklerken dengesini kaybederek yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. İşçi Adil K.(44) imalathane önündeki kamyona mobilyaları yüklemeye başladı. Kamyonun kasasında yükleme yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi kafa üstü düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

