Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kamyonun kasasından düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. İşçi Adil K.(44) imalathane önündeki kamyona mobilyaları yüklemeye başladı. Kamyonun kasasında yükleme yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi kafa üstü düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı