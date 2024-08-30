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Bursa'da Kadın Hırsız İznik Gölü'nde Yakalandı

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Bursa'da bir eve girerek ziynet eşyası ve ruhsatlı tabanca çalan kadın hırsız, İznik Gölü'nde piknik yaparken yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa'da bir eve girerek ziynet eşyası ve ruhsatlı tabanca çalan kadın hırsız, İznik Gölü'nde piknik yaparken yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli eve girerek ziynet eşyası ve ruhsatlı tabanca çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin Gamze U. olduğunu ve İznik Gölü'ne giderek piknik yaptığını tespit etti. Şüpheli İznik Gölü'nde piknik yaptığı sırada gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yapılan sorgulamada 53 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Gamze U. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evinde yapılan aramalarda ise geçen yıl çalındığı belirlenen başka bir ruhsatlı tabanca da muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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