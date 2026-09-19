Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Bursa'da polis ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 5 milyon 300 bin adet bandrolsüz makaron ile yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı şekilde üretilerek Bursa'ya sevk edilen tütün mamullerinin bir depoda saklandığını tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramalarda 5 milyon 300 bin adet bandrolsüz makaron ile yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.M. ve M.F.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı