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Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Bursa'da polisin tütün kaçakçılığı operasyonunda bir depoda 5 milyon 300 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 TAPDK bandrolü bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 5 milyon 300 bin adet bandrolsüz makaron ile yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı şekilde üretilerek Bursa'ya sevk edilen tütün mamullerinin bir depoda saklandığını tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramalarda 5 milyon 300 bin adet bandrolsüz makaron ile yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.M. ve M.F.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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