Bursa'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 bin 440 litre etil alkol ve 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, halk sağlığını tehdit eden bu tür kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu: Milyonlarca makaron ve binlerce litre etil alkol ele geçirildi

Bursa'da sahte alkole geçit verilmedi 4 bin 400 litre etil alkol yakalandı

BURSA - Bursa'da sahte/kaçak alkol ile yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik harekete geçen polis, İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli, 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ve 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte/kaçak alkol ile yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler aldıkları istihbarati bilgiler doğrultusunda İnegöl ve Osmangazi ilçesinde T.T. ve C.M.K. isimli iki şüpheliyi takibe aldı. İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, T.T. isimli şahsa ait 34 plakalı tır durduruldu. Ekipler yaptıkları aramada; 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, Osmangazi ilçesinde C.M.K. isimli şahsa ait bir depoya da eş zamanlı baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Halk sağlığını tehdit eden sahte/kaçak alkol ve tütün mamulleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir ifadelerini" kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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