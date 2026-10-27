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Bursa'da jandarma operasyonunda bir araçta bin 260 litre etil alkol bulundu

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Bursa'da jandarma operasyonunda bir araçta bin 260 litre etil alkol bulundu Haber Videosunu İzle
Bursa'da jandarma operasyonunda bir araçta bin 260 litre etil alkol bulundu
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Bursa'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde bir şüphelinin aracında bin 260 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda bir araçta yapılan aramada, bin 260 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli KOM Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlere devam ediyor. Yapılan denetimlerde 1 şüphelinin aracında yapılan aramada bin 260 litre alkollü içki yapım ve üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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