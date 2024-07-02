Bursa'da İnşaat İşçisi İskele Faciasından Son Anda Kurtuldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaatın dördüncü katında sıva işi yapan işçinin üzerinde olduğu iskele, bina yanından geçen yüksek gerilim hattı tellerinin üzerine devrildi. İşçi son anda kendisini inşaatın 3. katına atarak kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesine sıva yapmak için kurulan iskeleye çıkan Ramazan Akbaş (45) inşaatın 4. katında sıva yaparken altındaki iskele bir anda devrildi. İskelenin devrildiğini fark eden inşaat işçisi Ramazan Akbaş, refleks ile kendisini inşaatın 3. katına attı. İskele ise inşaatın yanından geçmekte olan yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hafif yaralanan Ramazan Akbaş, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskelenin devrildiği yüksek gerilim hattının bulunduğu bölgeye gelen elektrik idaresi ekipler bölgedeki elektriği kesti. İtfaiye ekipleri iskelenin indirilmesinden sonra bölgeye yeniden elektrik verildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA