Bursa'da inanılmaz olay...3.kattan ağabeyinin üzerine düştü: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında meydana gelen olayda bir işçi, inşaatın 3. katından yerde çalışan ağabeyinin üzerine düştü. 2 işçi de yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde film gibi bir olay meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatının 3. katında çalışmakta olan işçi Ferhat C.(17), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C.'nin (24) üzerine düştü. İKİSİ DE YARALANDI Olay sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. VÜCUTLARINDA KIRIKLAR VAR Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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