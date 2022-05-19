Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret - Haberler

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Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ilkokul öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

Bursa'da bulunan Orhan Kara ilkokulu öğrencileri şehitlikleri ziyaret ederek dualar okuyup şiirler söyledi.

Bursa'da bulunan Orhan Kara ilkokulu öğrencileri şehitlikleri ziyaret ederek dualar okuyup şiirler söyledi. Şehitliklere yapılan ziyaretlerde şehit yeğeni de dayısının kabrini ziyaret ederek şiir okudu.

Osmangazi ilçesinde bulunan Orhan Kara ilkokulu 1-E sınıfı öğretmeni Kazım Ata eşliğinde öğrenciler şehitliklere giderek dualar okuyup şiirler söyledi. İlkokul öğrencileri şehit mezarlarına çiçekler koyduktan sonra Vatan Marşı ve İstiklal Marşı söyledi. 4 yıl önce Afrin'de şehit olan Piyade uzman çavuş Taner Çobanoğlu'nun yeğeni ise dayısının mezarına çiçek bıraktıktan sonra ona şiirler söyledi.

Sınıf öğretmeni Kazım Ata, "Buradaki asıl amaç, çocuklarımıza Vatan ve Şehitlik kavramlarını öğretmeye çalışmak" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Şehit, Bursa, Şiir, 3. Sayfa, Haberler

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