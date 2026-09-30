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Bursa'da iki ayrı kazada araçlar hasar gördü, biri güvenlik kamerasına yansıdı

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Bursa'da iki ayrı kazada araçlar hasar gördü, biri güvenlik kamerasına yansıdı
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Bursa'da sabah saatlerinde iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında araçlar hasar gördü. TEKNOSAB-Karacabey arasında bir araç takla atarken, Kestel metro istasyonu civarındaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı; vatandaşlar önlem istedi.

Bursa'da sabah saatlerinde iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında araçlar hasar gördü. Bursa İzmir otobanı TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki yolda bir araç takla atarken, Kestel metro istasyonu civarında meydana gelen başka bir kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKNOSAB-Karacabey arasında meydana gelen kazada, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yolda takla attı. Kazada araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Kestel metro istasyonunun bulunduğu bölgede yaşandı. Sağ şeridin araçlar tarafından kapatılması ve yolcuların yol üzerinde indirilmesi nedeniyle trafikte yol iki şeride düştü. Bu sırada seyir halindeki araçların sıkışması sonucu meydana gelen kaza, bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, araçların yol üzerinde durarak yolcu indirmesinin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Vatandaşlar bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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