Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu
Bursa'da bir kadın, bayide iddaa oynarken yakaladığı eşini dövdü. Bayideki diğer vatandaşları da hırpalayan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Bursa'da bir kadın eşini iddia bayide yakaladı. İddia oynadığı için eşine tepki gösteren kadın, eşini dövmeye başladı. Engel olmayan isteyenleri de hırpalayan kadın dışarıdaki motosikleti devirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
O anlar iddia bayinin güvenlik kameralarına yansırken; görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa