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Küçükbalıklı'daki hurdalık yine yandı vatandaşlar kalıcı çözüm istiyor

Küçükbalıklı'daki hurdalık yine yandı vatandaşlar kalıcı çözüm istiyor
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun siyah duman kent merkezinden görülürken, mahalle sakinleri benzer yangınların sık yaşandığını belirterek kalıcı çözüm istedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen yoğun siyah duman, rüzgarın etkisiyle kent merkezinin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede benzer yangınların sık sık yaşandığını belirten mahalle sakinleri, her yangında oluşan yoğun duman nedeniyle rahatsız olduklarını ifade ederek, sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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