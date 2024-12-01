Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı

Kritik önemdeki şehir tam kuşatmaya alındı

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Bursa'da Hırsızlık Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı

Bursa'da Hırsızlık Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde, hırsızlıktan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Yusuf İslam G. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 15 yıl hapis cezası bulunan Yusuf İslam G.'yi (30) evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenomen ismin yayınını izleyenler şaştı kaldı: Bu ne hal?
img

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
img

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 1 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.