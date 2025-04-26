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Bursa'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Yakaladı

Bursa'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Yakaladı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir hırsız, gece saatlerinde girdiği evden 50 bin lira çaldı. Hırsız, kaçarken düşürdüğü telefonuyla komik anlar yaşadı ve güvenlik kameraları tarafından yakalandı. Sabah polise yapılan ihbar sonrasında kısa süre içinde tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde eve giren hırsız, evden 50 bin lira nakit para çaldı. Balkondan atlarken telefonunu düşüren ve sonrasında farkına varan hırsızın komik anları kameraya yansıdı. Gece hırsızlık yapan şahıs, sabah polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkan hırsız tutuklanarak cezaevine girdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde gözüne kestirdiği eve giren R.O. (38), evde bulunan 50 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. Sabah uyandıklarında evde bulunan parayı göremeyen ev sahipleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını abluka altına aldı.

Aklı parada olunca, telefonu düşünemedi

Yaşanan olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 50 kamera görüntüsünü inceleyerek R.O.'nun telefonunu düşürdüğünü fark etti. R.O.'nun telefonunu düşürdüğünü fark ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucu, R.O. kısa süre içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli R.O., mahkemeye sevk edileceği sırada görüntü çeken basın mensuplarına da adeta gülerek cevap verdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan R.O.'nun cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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