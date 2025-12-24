Haberler

Zeytinleri dalından çaldılar

Güncelleme:
Orhangazi ilçesinde gece yarısı zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren hırsızlar, 500 kilo zeytini çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren hırsızlar, sahibinden daha hızlı hareket ederek kısa sürede 500 kilo zeytini alıp kayıplara karıştı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'ndeki Metin Özdemir'e ait zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı tarlaya gelen hırsızlar, gelişigüzel zeytinleri toplayıp gün aydınlanmadan kaçtı. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Özdemir, ağaçlardaki zeytinlerin toplandığını, yerlerin zeytin olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zeytinlikte inceleme yaptı. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatılırken, Özdemir'in tarlasından yaklaşık 500 kilo zeytinin alındığı tespit edildi. - BURSA

500

