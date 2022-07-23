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Bursa'da hırsıza alarm engeli

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da hırsıza alarm engeli

Bursa'da şüpheli bir şahıs otomobilden hırsızlık yapmak için otomobile dokunduğu anda alarm çalınca korkarak kaçtı.

Bursa'da şüpheli bir şahıs otomobilden hırsızlık yapmak için otomobile dokunduğu anda alarm çalınca korkarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs otoparkta park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı kollayan şüpheli, otomobile hırsızlık amaçlı dokunduğu anda alarm devreye girince koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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