Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı
İnegöl ilçesinde bir şahsın sokak ortasında tabancayla havaya ateş açması sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis ekipleri, olayın ardından 27 yaşındaki Durmuş S.'yi gözaltına aldı.
Olay, İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olayın ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi (27) gözaltına aldı. - BURSA