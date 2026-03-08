Haberler

Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı

İnegöl ilçesinde bir şahsın sokak ortasında tabancayla havaya ateş açması sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis ekipleri, olayın ardından 27 yaşındaki Durmuş S.'yi gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın tabancayla havaya ateş açtığı anlar sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Olay, İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olayın ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi (27) gözaltına aldı. - BURSA

