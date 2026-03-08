Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın tabancayla havaya ateş açtığı anlar sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Olay, İnegöl'ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olayın ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi (27) gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı