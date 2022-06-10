Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandıBURSA Bursa'da farklı hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bir kişi cebindeki uyuşturucuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Farklı suçlardan hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

BURSA Bursa'da farklı hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bir kişi cebindeki uyuşturucuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde denetim yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturmabüro amirliği ekipleri Sandıkçılar caddesi üzerinde M.A.(25)'yı durdurarak GBT(Genel Bilgi Toplama) sorgusu yaptı. Şahsın yapılan sorgulamasında 12 yıl 11 ay hapis cezasının olduğunu tespit eden ekipler, M.A.'nın üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu buldu. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.A., buradaki işlemlerinin ardından doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Kesinleşmiş cezası olan şüpheli doktor raporunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin suçlulara karşı etkin mücadelesinin gece gündüz aralıksız devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title