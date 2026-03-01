Haberler

Bursa'da aranan 2 kişi yakalandı

Bursa'da aranan 2 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı, yürütülen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. K.Y. 5 yıl, S.T. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt