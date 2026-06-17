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Hafriyat kamyonu refüje girdi, trafik felç oldu

Hafriyat kamyonu refüje girdi, trafik felç oldu
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Bursa'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu refüje çarptı, Bursa-Karacabey kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bursa'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu refüje çarptı, Bursa-Karacabey kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balıkesir-Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu refüje çaptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin inceleme sürerken, kaza nedeniyle Bursa-Karacabey gidiş ve dönüş istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlamak için çalışma başlatırken, yolda ulaşım zaman zaman tek şeritten verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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