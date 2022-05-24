Cinayet gibi kaza! Hatalı şerit değiştiren minibüs, motorcuyu metrelerce sürükledi - Haberler

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Cinayet gibi kaza! Hatalı şerit değiştiren minibüs, motorcuyu metrelerce sürükledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cinayet gibi kaza! Hatalı şerit değiştiren minibüs, motorcuyu metrelerce sürükledi

Bursa'da hatalı şerit değiştiren panelvan minibüs bir motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep oldu. Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabilirken, bölgeye gelen ekipler yaralıya ilk yardım müdahalesi yaptı.

Seyir halindeki bir motosiklet, hatalı şekilde şerit değiştiren panelvan minibüse çarptı. Daha sonra sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Minibüs, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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