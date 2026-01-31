Haberler

Bursa'da kaçak yabancı işçi operasyonu: 8 kişi yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kaçak işçiler tespit etti. İş yerinde çalışan 8 kişinin çalışma izni olmadığı, 6'sının kimliksiz olduğu belirlendi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Osmangazi ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, iş yerinde yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan denetimde, iş yerinde çalışan 8 yabancı uyruklu şahsın tamamının çalışma izninin bulunmadığı, bu kişilerden 6'sının ise kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Kimliği bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahısları temin ederek çalıştırdığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - BURSA

