Düzensiz göçmenlere şafak operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimde, kayıt dışı çalıştırılan çok sayıda yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada; kimliksiz 4, farklı illere kayıtlı 1 ve Bursa iline kayıtlı 7 olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu kişinin yasa dışı şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Yakalanan şahıslar, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Denetim sonucunda, yabancı uyruklu şahısları kayıt dışı istihdam ettiği belirlenen işletmeye idari para cezası uygulanırken, şahıslara hem kayıt dışı çalışma hem de konaklama imkanı sağladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - BURSA