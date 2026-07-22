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Bursa'da göçmen kaçakçılığı denetimi: 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da göçmen kaçakçılığı denetimi: 4 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı yapılan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı denetimlerinde Bursa'da 4 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye genelinde ise 355 düzensiz göçmen ve 25 organizatör gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler kapsamında Bursa'da da uygulama yapıldı. Denetimlerde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle 81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Bursa'da gerçekleştirilen uygulamalarda 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye genelinde ise denetimlerde 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 355 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 farklı nokta olmak üzere toplam 14 bin 142 yer kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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