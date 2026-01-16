Bursa'da gençler birbirine girdi
Bursa'da Korupark alışveriş merkezinin otoparkında gençler arasında çıkan kavga, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Korupark alışveriş merkezinin otoparkında birbirine giren gençler, herkese korku dolu anlar yaşattı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Korupark AVM otoparkında meydana geldi. Birbirine laf atan gençler, biranda tekme yumruk kavgaya tutuştu. Bir kişiyi ortalarına alan gençler, yerde yatan gence peş peşe tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle çocuklar dağıldı.
Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa