Bursa'da feci kazada hayatını kaybeden 2 genç kız son yolculuğuna uğurlandı

İnegöl ilçesinde bir kaza sonucu hayatını kaybeden iki genç kızın cenazeleri defnedildi. 24 ve 23 yaşındaki Sena Arslan ve Şilan Kızılveren, kazada hayatlarını kaybetti. Yaralı sürücü ve diğer yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkıp ağaca çarpan araçta hayatını kaybeden 2 genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu ağaç ve araç hurdaya döndü.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözyaşları arasında defnedildiler

2 genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi, Mesudiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in cenazesi ise Cemevi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Şilan Kızılveren'in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü ve yolcunun hastanedeki tedavileri sürüyor. - BURSA

