Bursa'da Gece Trafik Denetimi: Sürücülere İdari Ceza

Güncelleme:
Bursa'da sivil trafik ekipleri, gece saatlerinde yaptığı denetimlerde aşırı hız yapan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza uyguladı. Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Bursa'da sivil trafik ekipleri, çevreye rahatsızlık veren ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik gece denetimi yaptı. Denetimde yüksek sesle müzik dinleyen, aşırı hız yapan ve modifiyeli araç kullanan sürücülere idari para cezaları uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Külhan Sokak üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yapılan denetimlerde, özellikle çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik sistemi kullanan, drift yapan, aşırı hız yapan ve trafik kurallarını ihlal eden araçlar tek tek durduruldu.

Ekipler, araç sürücülerinin evrak, alkol ve ehliyet kontrollerini gerçekleştirirken, uygunsuz egzoz ve ses sistemi bulunan araçlara işlem yaptı. Denetimlerde yüksek sesli müzik dinleyen araç sürücülerine Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

Emniyet müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin gece gündüz aralıksız devam edeceğini belirtti. - BURSA

