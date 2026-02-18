Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gece saatlerinde domuz sürüsü mahalleye indi. Yiyecek arayan domuzlar, bir süre sokak aralarında dolaştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuz sürüsünü gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı