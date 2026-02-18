Haberler

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde bir domuz sürüsü yiyecek aramak için mahalleye indi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, domuzlar hızla bölgeden uzaklaştı.

Bursa'da gece saatlerinde mahalleye inen domuz sürüsü yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gece saatlerinde domuz sürüsü mahalleye indi. Yiyecek arayan domuzlar, bir süre sokak aralarında dolaştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuz sürüsünü gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu