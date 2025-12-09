Gasbedilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da gasbedilen taksinin kaçırılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan ve yarım saatlik kovalamacayla sona eren taksi gasbının, benzin istasyonundaki başlangıç anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 16 T 0853 plakalı taksiyi gasbederek Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçan S.A.'nın, olaydan hemen önce şoföre "Fenalaştım, bana su alsana" dediği belirlendi. Su almak için benzinlikte duran merhametli şoförün markete yönelmesinin ardından S.A.'nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçtiği, geriye doğru manevra sırasında arkasındaki 16 NVR 25 plakalı araca çarptığı ve ardından taksiyi hızla olay yerinden kaçırdığı kaydedildi.

S.A. gasbettiği araçla mahalle aralarında tehlikeli şekilde ilerledi, 3 araca çarparak kaçtı ve kovalamaca sonunda direksiyon kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak taksiyi kullanılamaz hale getirdi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Görüntüler incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA