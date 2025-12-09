Haberler

Gasbedilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir taksinin gasbedilme anına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayı aydınlatıyor. Şoförün, gasbedilen taksinin yolcusundan su istemesi sonrası yaşanan kovalamaca ve tehlikeli kaçış detaylarıyla dikkat çekiyor.

Bursa'da gasbedilen taksinin kaçırılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan ve yarım saatlik kovalamacayla sona eren taksi gasbının, benzin istasyonundaki başlangıç anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 16 T 0853 plakalı taksiyi gasbederek Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçan S.A.'nın, olaydan hemen önce şoföre "Fenalaştım, bana su alsana" dediği belirlendi. Su almak için benzinlikte duran merhametli şoförün markete yönelmesinin ardından S.A.'nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçtiği, geriye doğru manevra sırasında arkasındaki 16 NVR 25 plakalı araca çarptığı ve ardından taksiyi hızla olay yerinden kaçırdığı kaydedildi.

S.A. gasbettiği araçla mahalle aralarında tehlikeli şekilde ilerledi, 3 araca çarparak kaçtı ve kovalamaca sonunda direksiyon kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak taksiyi kullanılamaz hale getirdi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Görüntüler incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title