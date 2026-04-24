Bursa'da freni patlayan vinç dereye uçtu : Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan tır, otomobile çarpıp dereye uçtu. Kazada vinç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Doyan (44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, iddiaya göre yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yusuf A. yönetimindeki 16 BBP 055 plakalı otomobil ile çarpışan vinç, hızla yoluna devam ederken sürücüsü araçtan atladı. Vinç ise dere yatağına uçarak devrildi. Kaza yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
