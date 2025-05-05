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Bursa'da Forklift Yüklü Kamyon Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da Forklift Yüklü Kamyon Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki forklift yüklü bir kamyon, aniden yangın çıkarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bursa'da forklift yüklü kamyon, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen forklift yüklü kamyon aniden yanmaya başladı. Kısa sürede kamyonu saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangın, amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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