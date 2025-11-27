Bursa'da Forklift Faciasından Kıl Payı Kurtulan Kadın
Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde forkliftle istiflenen dengesiz paletler devrildi. O sırada paletlerin yanında bulunan bir kadın çalışan, refleksi sayesinde altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da forklift tarafından üst üste dengesiz yerleştirilen paletler, devrildi. O esnada paletlerin yanında olan bir kadın çalışan, refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kurtuldu.
Olay, Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo içinde bulunan bir işçi forkliftle yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi. Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
O anlar kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa