Bursa'da Forklift Faciasından Kıl Payı Kurtulan Kadın

Bursa'da forklift tarafından üst üste dengesiz yerleştirilen paletler, devrildi. O esnada paletlerin yanında olan bir kadın çalışan, refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo içinde bulunan bir işçi forkliftle yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi. Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar kameraya yansıdı. - BURSA