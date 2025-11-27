Haberler

Bursa'da Forklift Faciasından Kıl Payı Kurtulan Kadın

Bursa'da Forklift Faciasından Kıl Payı Kurtulan Kadın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde forkliftle istiflenen dengesiz paletler devrildi. O sırada paletlerin yanında bulunan bir kadın çalışan, refleksi sayesinde altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da forklift tarafından üst üste dengesiz yerleştirilen paletler, devrildi. O esnada paletlerin yanında olan bir kadın çalışan, refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo içinde bulunan bir işçi forkliftle yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi. Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.