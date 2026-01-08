Haberler

Fırtınanın ağacı devirme anı kamerada

Güncelleme:
Bursa'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına, Mudanya yolunda ağaçları devirdi ve çatıları uçurdu. Olay anı, bir araç kamerasına yansıdı. Şans eseri, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Mudanya yolunda seyreden sürücü kendisini uçan parçalardan güçlükle korudu. Aracın arka kamerasın yansıyan görüntülerde ana yolda kimsenin bulunmadığı bir sırada fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.

Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. - BURSA

