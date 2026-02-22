Haberler

Ekmekten paket lastiği çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir vatandaş, fırından aldığı ekmeği dilimlerken içinde paket lastiği buldu. Şaşkınlığını dile getiren vatandaş, denetimlerin artırılmasını talep etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir vatandaş, fırından aldığı ekmeği sahurda tost yapmak için dilimlerken karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Olay, Bursa merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir fırından ekmek alan vatandaş, sahur için evinde tost hazırlamak istedi. Ekmeği ortadan ikiye böldüğü sırada hamurun içinde paket lastiği olduğunu fark etti.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaş, ekmeği kontrol ettiğinde lastiğin pişmiş halde ekmeğin içine gömülü olduğunu gördü. Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren vatandaş, duruma tepki göstererek yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini söyledi. - BURSA

