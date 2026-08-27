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Zeytinlikte Yakalanan Çalıntı Araç Operasyonu

Zeytinlikte Yakalanan Çalıntı Araç Operasyonu
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Bursa’da çalıntı olduğu ileri sürülen bir aracı fark eden polis ekipleri, aracı yaklaşık 10 kilometre kovaladıktan sonra bir zeytinlikte yakaladı.

Bursa'da çalıntı olduğu ileri sürülen bir aracı fark eden polis ekipleri, aracı yaklaşık 10 kilometre kovaladıktan sonra bir zeytinlikte yakaladı. Zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığı ileri sürülen hafif ticari aracın Yalova'dan Bursa istikametine doğru seyir halinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracı Orhangazi ilçesinde kavşaklarda durdurmaya çalıştı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı

Polisin ana yol üzerinde kavşaklardaki 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, Orhangazi'den Gemlik istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise aracı takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacada çalıntı olduğu belirlenen hafif ticari araç, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri aracı bir zeytinlikte sıkıştırarak yakaladı.

Zanlı gözaltına alındı

Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki A.Y. (32) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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