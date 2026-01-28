Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünlerini işleyen bir fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Cadde'de orman ürünleri işleyen bir fabrikada meydana geldi. Bakım teknikeri Sedat Ç. (27) bir anlık dikkatsizlik sonucu bakımını yaptığı pres makinasına sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı işçi, ağır yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA