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Çatı yangını mahallede paniğe neden oldu

Çatı yangını mahallede paniğe neden oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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