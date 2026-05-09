Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği adreste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı