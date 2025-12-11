Haberler

Eve yapılan baskında cephanelik çıktı, arama sırasında polise saldırdılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 600 mermi ele geçirildi. Baskın sırasında şüphelilerin yakınları polise saldırarak bölgede güvenlik sorunlarına yol açtı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 600 mermi ele geçirildi. Arama sırasında şüphelilerin yakınları polise saldırması üzerine bölgeye takviye ekip gönderilirken güvenlik sağlandı ve şüpheliler emniyete getirildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan izinlerin ardından adrese yapılan baskında 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve yaklaşık 600 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin yakınları polise saldırdı, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ev araması sırasında gözaltındaki şüphelilerin yakınları polis ekiplerine saldırınca bölgeye takviye ekip sevk edildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından arama işlemleri sorunsuz şekilde tamamlandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
