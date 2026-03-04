Haberler

Bursa'da eski sevgili dehşeti: Eski sevgilisini öldürdü ardından kendini vurdu

Bursa'da eski sevgili dehşeti: Eski sevgilisini öldürdü ardından kendini vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir güzellik merkezinde, eski sevgilisini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından aynı silahla kendini ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgilisini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından aynı silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldıkları öğrenilen H.D., eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in (40) iş yerine geldi. Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulundurduğu tabancayla Karadeniz'e ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. ise aynı silahla kendine ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

Trump'ın canını sıkacak İran uyarısı: Büyük tehdit oluşturuyorlar