Halı sahada kalp krizi geçiren eski futbolcunun o anları ortaya çıktı

Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan Erken'in o anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 27 Şubat'ta Bursa'da gerçekleşti ve 51 yaşındaki Erken'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Bursa'da 3 gün önce halı sahada maç yaparken fenalaşarak hayatını kaybeden eski futbolcunun kalp krizi geçirdiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 27 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte top koşturan 51 yaşındaki Hakan Erken, arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Masterler Ligi'nde oynayan Erken, maç esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Erken'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, maçta yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde sahanın ortasında fenalaşan Erken'in dizlerinin üzerine çöktükten sonra yere yığıldığı görüldü. Görüntülerde daha sonra arkadaşları koşarak futbolcunun yanına geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
