Haberler

Bursa'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan genç 6 saat sonra bulundu

Bursa'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan genç 6 saat sonra bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yiğit D., 100 kişilik arama kurtarma ekibinin 6 saatlik çalışması sonucu bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç, ambulansta tedavi edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinden kaçan 15 yaşındaki genç, 6 saat süren arama sonucu bulundu.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bakımı üstlenilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Yiğit D., bugün saat 18.00 sıralarında merkezden kaçtı. Kurum yetkilileri çevrede engelli genci aradılar ama başarılı olamadılar. Durum Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi. Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde 100 kişilik AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri kırsal alanda ve yollarda arama yaptı. Ekipler termal drone ile havadan arama yaparken aramalara eğitimli köpekler de katıldı. 6 saat süren çalışma sonucu kayıp engelli genç, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Cerrah Mahallesi Kalburt mevkindeki yolda bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç, ambulansta tedavi edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
title