Bursa'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan genç 6 saat sonra bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinden kaçan 15 yaşındaki genç, 6 saat süren arama sonucu bulundu.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bakımı üstlenilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Yiğit D., bugün saat 18.00 sıralarında merkezden kaçtı. Kurum yetkilileri çevrede engelli genci aradılar ama başarılı olamadılar. Durum Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi. Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde 100 kişilik AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri kırsal alanda ve yollarda arama yaptı. Ekipler termal drone ile havadan arama yaparken aramalara eğitimli köpekler de katıldı. 6 saat süren çalışma sonucu kayıp engelli genç, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Cerrah Mahallesi Kalburt mevkindeki yolda bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç, ambulansta tedavi edildi. - BURSA