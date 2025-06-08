Bursa'da Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu İhlali Cezası

Bursa'da Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu İhlali Cezası
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Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan sivil trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan minibüs sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza kesildi. Yetkililer, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Bursa'da yolcu minibüsüne trafik denetimi

Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüye 3 bin 160 lira ceza

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsüne yönelik yapılan sivil trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince sivil trafik denetimi gerçekleştirildi. Çakırca Mahallesi'nde yapılan denetim, İznik-Yalova hattında yolcu taşıyan bir minibüse yönelik olarak icra edildi. Sivil jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Bu iki kural ihlali nedeniyle sürücüye toplamda 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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