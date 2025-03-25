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Bursa'da Emlakçiye Silahlı Saldırı: Yaralı, Saldırgan Kaçtı

Bursa'da Emlakçiye Silahlı Saldırı: Yaralı, Saldırgan Kaçtı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu emlakçıyı bacağından vurarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir kişi husumetli olduğu emlakçıyı bacağından vurup kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul işiyle uğraşan Sıddık A.'yı (42) takip eden husumetlisi, iş yerine gelip bir süre etrafı kolaçan etti. Kapüşonlu saldırgan, Sıddık A.'nın dışarı çıkmasıyla silaha sarılıp ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kişi, 3 kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Saldırı anı kamerada

Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı ise bir işletmeye ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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