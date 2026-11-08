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Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırının 4 şüphelisi 2 av tüfeğiyle yakalandı

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Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırının 4 şüphelisi 2 av tüfeğiyle yakalandı Haber Videosunu İzle
Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırının 4 şüphelisi 2 av tüfeğiyle yakalandı
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Bursa'da bir eğlence merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis, 4 şüpheliyi 2 av tüfeğiyle yakaladı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir eğlence merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi 4 kişiyi 2 av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine yapılan silahlı saldırı sonrası harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanması sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği de ele geçirildi.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve M.E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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