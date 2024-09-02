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Bursa'da Eğlence Merkezinde Kavga Çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez'inde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez'inde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkez'inde iki gurup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında artan tansiyon kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumruklarla bir birine giren vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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