Bursa'da Düğün Konvoyunda Trafik Kaosu: Otobüs ve Tehlikeli Sürüşler

Bursa'da Düğün Konvoyunda Trafik Kaosu: Otobüs ve Tehlikeli Sürüşler
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Bursa'da düğünlerinde yolcu otobüsünü tercih eden damat ve gelin, konvoyda tehlikeli sürüş yapan diğer araçlarla trafikte dikkat çekti. Süslenen otobüsle yapılan şehir turunda ortaya çıkan ilginç anlar ve tehlikeli hareketler, diğer sürücüler için risk oluşturdu.

Bursa'da düğün aracı olarak yolcu otobüsünü tercih eden damat ve gelinin yakınları trafikte dikkat çekerken, konvoyda yer alan diğer otomobil sürücüleri ise trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı.

Bursa'da düğün konvoyunda yer alan süslenmiş bir otobüs dikkat çekti. Düğün aracı gibi süslenen otobüsle yapılan şehir turu ilginç anlara sahne olurken, konvoydaki bazı otomobil sürücülerinin trafiği tehlikeye düşüren hareketleri tepkilere neden oldu. Araçların aniden fren yapması, zikzaklar çizerek ilerlemesi ve yolda diğer sürücülerin önünü kesmeleri kısa süreli paniğe yol açtı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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