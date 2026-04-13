Bursa'da düdüklü tencere patladı: 1 kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kadın yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinem A. (36) yemek yapmak için kuru fasulyeleri düdüklü tencereye koyarak ocağa bıraktı. Bir süre sonra mutfağa gelen kadın, yemeği kontrol etmek için düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalıştı. Bu sırada içeride biriken basınç nedeniyle tencere patladı. Patlama sonucu tencere içerisindeki kaynar su ve yemek Sinem A.'nın üzerine sıçradı. Acı içinde kalan kadının yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar oluşan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı