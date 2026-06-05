İnegöl'de kamyon devrildi: sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi ile Akhisar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niyaz A. (66) yönetimindeki 06 FV 0129 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yan yatan kamyonda sıkışan sürücü, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı